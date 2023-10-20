السيسي: نحتاج للتعاون حتى لا تنزلق المنطقة في حرب على المستوى الإقليمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إننا في حاجة للتسنيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على المستوى الإقليمي الكامل، ويكون تأثيرها مدمرًا في المنطقة وعلى السلام، ولا بد أن نستخلص أحد الدرس في هذه الأزمة بإحياء السلام مرة أخرى، وإعطاء الفلسطينين الأمل في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.