مسيرة حاشدة لسائقي سيارات الأجرة تأييدا للرئيس السيسي وفلسطين في بورسعيد

خرجت مسيرة حاشدة للسيارات الأجرة في شارع طرح البحر في بورسعيد، متجهة إلى ميدان 3 يوليو لتأييد الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، إذ رفع السائقين أعلام مصر وفلسطين على السيارات وتعالت الهتافات.

هتافات أهالي بورسعيد

وردد الأهالي مجموعة من الهتافات المعادية لجيش الاحتلال، إذ قال هتف الجميع: بورسعيد بتقولها قوية إسرائيل إرهابية، بورسعيد بتقولها قوية إسرائيل داعشية.. بنرددها جيل وراء جيل بنعادكي يا إسرائيل.

الموت لإسرائيل

كان أهالي بورسعيد، خرجوا في مسيرات حاشده جابت عدد من الشوارع، حتى وصلت إلى ميدان 3 يوليو لشارع طرح البحر بحي المناخ، رافعين الأعلام المصرية وإعلام فلسطين، معلنين تأييدهم للرئيس السيسي في القضية الفلسطينية.