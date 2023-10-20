وكيل «خطة النواب»: مصر لن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كلمة أمين عام الأمم المتحدة من أمام معبر رفح اليوم تؤكد على موقف مصر الحاسم تجاه ما يحدث في غزة.

وأوضح «سالم»، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة، وهو ما ينفي المزاعم والأوهام التي تصدرها دولة الاحتلال تجاه سيناء من رغبة في تهجير الفلسطينين وتفريغ القضية من مضمونها.

مصر دائما تدعم القضية الفلسطينة

وأضاف «سالم»، أن مصر تدعم دائما القضية الفلسطينية، والتاريخ لا يكذب ولا يجمل المواقف، ودور مصر لا يحتمل الخلاف، حيث أصرت الدولة المصرية على وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية للأشقاء في غزة ولم تتهاون في ذلك، ومنعت مرور الرعايا الأجانب من المعابر قبل مرور المساعدات الإنسانية لأهل غزة، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أثنى على الموقف المصري فيما يخص المساعدات والمجهود الرامية لوقف إطلاق النار.

خروج ملايين المصريين لدعم القضية الفلسطينية

وأشار وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مصر تسعى لحل دائم، من خلال وقف إطلاق النار، والحياة على أساس العدل والسلم، ومنح الفلسطينين حقوقهم، ولن يحدث هذا إلا بحل الدولتين.

وأضاف، الآن نحن أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث يوجد أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير كما أشار مندوب الأمم المتحدة، وعلينا أن نصر على وصول المساعدات العاجلة لهم، حيث يقف أهل غزة بلا طعام أو دواء، وهذا أمر يتنافى مع الأخلاق والإنسانية وكل قواعد الرحمة، فأهل غزة بحاجة إلى كل أنواع المساعدة والدعم.

القضية الفلسطينية في قلب كل مصري

وأضاف «سالم»، أن القضية برمتها في قلب وعقل كل مصري، والدليل هو خروج عشرات الملايين من المصريين اليوم بجميع ميادين المحافظات المصرية، لدعم الأخوة في فلسطين وتلبية دعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بسرعة وقف إطلاق النار، ورفض تصرفات جيش الاحتلال ومطالبتة بمنع الاعتداء على أهل غزة، وتأكيدا لدعمهم موقف الرئيس السيسي من سيادة مصر على أرضها رافضين التهجير.