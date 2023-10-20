رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«الوطن»: نستهدف توعية ضخمة بالانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتغطية ومتابعة الانتخابات 2024، وأكد طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد، أنهم يستهدفون توعية ضخمة خلال ماراثون الانتخابات.

وأضاف «عبدالقوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم أطلقوا مبادرة «انزل شارك.. مصر الأهم»، التي تشمل التعريف بالانتخابات، وحث الشباب على المشاركة، ورصد العملية الانتخابية في ديسمبر المقبل، موضحا أن هناك عشرات الشباب المتطوعين في مختلف محافظات مصر، سيقومون بتغطية ورصد الانتخابات الرئاسية.

«عبدالقوي»: الاتحاد اعتمد رسميًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وأكد أن الاتحاد تم اعتماده رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد «الوطن» أسمائهم في السطور التالية:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتماد 16 منظمة جديدة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وترصد الوطن أسمائهم في السطور التالية:

- مؤسسة المستقلين الدولية.

- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.

- مؤسسة ارتقاء للتنمية.

- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.

- جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة.

- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.

- جمعية تنمية المجتمع بأم صابر.

- مؤسسة شباب 2030 للتنمية.

- مؤسسة أيادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب.

- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

- جمعية الجامعة العربية لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي.

- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

- المؤسسة المصرية للسلام والتنمية.