8 آلاف جنيه شهريا يمكن الحصول عليها من أعلى شهادة بنكية ثابتة.. اعرف التفاصيل

يقدم البنك الأهلي المتحد العديد من الشهادات الادخارية من بينها أعلى شهادة ادخار بين البنوك المصرية، بعائد ثابت، ودورية صرف شهريًا، يطلق عليها اسم بريميم أو premium، إذ أن صاحب المبلغ 500 ألف جنيه يمكنه الحصول على عائد شهري تقريبًا 8333 جنيها، ونرصد في السطور التالية التفاصيل.

تفاصيل أعلى شهادة ادخار بعائد ثابت

بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023 من البنك، يكون العائد 20% سنويًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه مصري.

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ويعني ذلك أن صاحب المبلغ 500 ألف جنيه يكون إجمالي العائد سنويًا تقريبًا 100 ألف جنيه، وشهريًا 8333 جنيه.

والحد الأدنى للشهادة لأول مرة 500 ألف جنيه، مع إمكانية ربط شهادة ثانية بفئة 50 ألف بدون حد أقصى.

ويتيح البنك الأهلي المتحد إمكانية الاقتراض ويصل إلى 95% من إجمالي مبلغ الشهادة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها السادس في شهر سبتمبر قررت تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بالترتيب عند 19.25%، 20.25% و19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.75%.