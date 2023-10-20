«أطباء قنا» تشارك في المسيرات الحاشدة الرافضة لتهجير الفلسطينيين

شارك الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا وأعضاء مجلس النقابة، الآلاف من أبناء المحافظة لمختلف أطياف المجتمع القنائي والأحزاب والنقابات العمالية والنقابات المهنية بميدان الساعة، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بمجاز الاحتلال الصهيوني الوحشية بقطاع غزة، وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل القرارات التي تحمي الأمن القومي المصري.

«أطباء قنا» تشارك في مسيرات الدعم للفلسطينيين

شارك من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، الدكتور محمود عويس، والدكتور حيدر عبد الحميد، والدكتور محمود عبد المولي والدكتور عبد العزيز طايع .

ورفع المتظاهرون العلم المصري والفلسطيني مرددين الهتافات المناهضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والوحشي على قطاع غزة وقتل الأبرياء من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

نقابة الأطباء بقنا

وأكد الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري .