مشاهد مؤلمة بقطاع غزة.. ماذا حدث في آلاف الجثامين عقب استشهادهم؟

آلاف الشهداء على أرض فلسطين، متمسكون بالأرض، رافضين وجود المحتل، سنوات طويلة من الاحتلال ومحاولات تهجير سكان الأرض الأصليين، يقابلها شجاعة باسلة حتى وإن كان الثمن أرواحهم، لتروى بلادهم بدمائهم.

مشاهد مروعة على مدار 14 يومًا، قصف خلالها الاحتلال المجمعات السكنية والمستشفيات وحتى الكنائس، في محاولات إبادة الفلسطنيون، لتتصاعد الأزمة ويعيش العالم العربي لحظات فارقة للحفاظ على حقوق الفلسطينيون، وعلى رأسهم مصر.

صورة لكفن جماعي لعائلة واحدة بفلسطين

خلال الساعات القليلة الماضية، انشرت صورة لكفن واحد، بحجم كبير، مُرفق بالعديد من التعليقات التي أفادت بأنه لعائلة واحدة، إذ بات العديد يستخدمون كفنا واحدا لعديد من الشهداء مع ارتفاع أعدادهم، خاصة مع قلة الأكفان في مقابل عدد الشهداء.

استخدام كفن واحد لحفظ أكثر من شهيد، لم يكن هو الصورة الوحيدة المرعبة التي نقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ليتسائل العديد عن مصير الشهداء، مع تزايد الأعداد التي وصلت للآلاف من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال.

ماذا حدث في آلاف الجثامين عقب استشهادهم؟

صور صادمة، علقت عليها، شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أكدت أن المقابر أصبحت جماعية لكثرة الشهداء الذين استشهدوا على يد الاحتلال الغاشم، مؤكدة أن هناك من استخدم «كفن جماعي» لأكثر من شهيد في آن واحد، بينما أصبحت المقابر الجماعية سمة الدفن لكثرة الأعداد بشكل كبير: «تكدست الجثامين في كتير من الأماكن».

وفي السياق ذاته، كان السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، أكد في تصريحات تليفزيونية، أن الفلسطينيون يستخدمون المقابر الجماعية، نتيجة للاعتداءات الغاشمة وسقوط عدد كبير من الشهداء.

شهداء جُدد بفلسطين جراء الاحتلال

كانت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أفادت في نبأ عاجل لها، بأن هناك إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مسيرات بالضفة، و20 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على «دير البلح» وسط غزة، في اليوم الـ14 من عمليات القصف.

كما أفادت باستشهاد ثلاثة مزارعين إثر قصف الاحتلال سيارتهم بخان يونس، والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بحي الزيتون ومنطقة الشجاعية.

ومن الجدير بالذكر، أن استمرار القصف داخل رفح الفلسطينية، يعيق دخول المساعدات، ولا يوجد أي عمال أو معدات مصرية داخل رفح الفلسطينية حتى الآن، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».