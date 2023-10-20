نائب عن «التنسيقية»: الرأي العام العربي لن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية

أشاد علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموقف مصر القوي والمشرف من الأحداث في فلسطين، من خلال دعوتها لعقد قمة القاهرة للسلام غدًا السبت، بمشاركة 31 دولة و3 منظمات بقمة القاهرة للسلام.

وأضاف عصام لـ«الوطن»، أن الحل واضح للجميع، وهو إقامة دولتين مستقلتين، مؤكدًا أن أي محاولات لجر مصر لهذا الصراع من خلال دعوة أهل غزة للنزوح نحو سيناء مرفوض، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، وتابع: «لن تقبل الحكومات العربية والرأي العام العربي أن يتم تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، وسنظل جميعًا نسعى من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه».

عصام: أتوقع توصيات قوية من قمة القاهرة للسلام

وتوقع عضو مجلس النواب، أن تسفر مفاوضات قمة القاهرة للسلام عن توصيات قوية تدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، بما يخالف كافة المواثيق الدولية، وميثاق حقوق الإنسان، وأن يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون الحرب بين الكيانات العسكرية بعيدًا عن استهداف المدنيين العزل، كما توقع أن تسفر القمة عن الضغط على الدول الغربية المؤيدة للكيان الصهيوني بإجبار إسرائيل على إيقاف القصف وإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين.