مسيرات حاشدة في المحافظات لدعم فلسطين وتأييد موقف الرئيس الرافض لتهجير أهل غزة

شهدت الميادين في مختلف المحافظات في مصر إقبالا كبيرا من المواطنين المشاركة في مسيرة تضامنية لدعم فلسطين، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

مسيرات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين في المنيا

وخرج المواطنون في محافظة المنيا في الشوارع من مختلف الفئات منهم يرددون العديد من الهتافات:« فلسطين عربية، بالروح والدم نفديكي يا فلسطين، والقدس عربية»، وجاءت المظاهرات والمسيرة بعد الانتهاء من أداء صلاة الغائب على أرواح الأبرياء من الفلسطينيين .

وأكد المواطنون في الشرقية أن ما حدث في فلسطين مؤلم وموجع، خاصة مشاهد الأطفال بعد القصف، ومقتل عدد كبيرة منهم، وهو ما ترفضه البشرية بأكملها وليس العرب فقط.

مظاهرات في الدقهلية

وأشار المواطنون في الدقهلية إلى رفضهم التام لما يحدث من قرار إجبار الفلسطينيين في غزة على التهجير إلى سيناء وتفريغ القضية من مضمونها.

وفي الإسكندرية خرج المواطنون من كل مكان متوجهين إلى الميادين والساحات من أجل التعبير عن دعمهم لفلسطين ورفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين باعتباره تخلي عن القضية الفلسطينية.

مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الأقصر

وفي محافظة الأقصر، شهد ميدان أبو الحجاج الاقصري توافد الآلاف من المواطنين في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

وفي محافظة البحر الأحمر، شهدت توافد آلاف المواطنين على مسجد الميناء الكبير بالغردقة، لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الشهداء الفلسطينيين.