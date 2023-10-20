مسيرة حاشدة تحمل خريطة فلسطين وعلم مصر تجوب شوارع المنصورة

حمل شباب محافظة الدقهلية علم طوله 14 مترا خريطة فلسطين وعلم مصر ليجوبوا بها في شوارع المنصورة في مسيرة تضامنية حاشدة، للتعبير عن دعمهم لفلسطين وتأييدهم للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بقضية غزة.

مسيرة حاشدة في المنصورة

وبدأت المسيرة من ميدان أم كلثوم حاملين العلم الكبير والذي نقش عليه خريطة فلسطين بجانب علم مصر وكتب فوقها كتفنا بكتفكم، وهتفوا «يا فلسطين يا فلسطين، إحنا معاكي، في القلب يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، الشعب يريد تحرير فلسطين» وغيرها من الهتافات التي جاءت في المظاهرات لدعم القضية الفلسطينية.

وقال محمد عادل ابن الدقهلية لـ«الوطن»، إنه قرر المشاركة في المسيرة وحمل العلم والخريطة الفلسطيني لتوضيح الصورة للعالم كله، أن تلك هي الخريطة الحقيقة لفلسطين التي يجب أن تكون عليها: «ماسكين الخريطة وقلوبنا بتنزف دم ووجع على أشقائنا اللي راحوا ضحايا القتل وانعدام الإنسانية بقتل واستهداف أطفال بريئة».