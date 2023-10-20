سيارات شرطة وإسعاف لتأمين مظاهرات في المنصورة رافضة لتهجير الفلسطينيين

نظم مواطنو مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة مسيرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأييدا للقرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم حفاظا على الأمن القومي المصري

تمركز سيارات الإسعاف أرجاء المكان

وعلى نفس السياق، تواجدت سيارات الإسعاف في نطاق المكان وتمركزت في محيط مدينة المنصورة، لتأمين المشاركين في مظاهرات ومسيرات رفضة لتهجير الفلسطينيين، وتحسبا لأي طارئ أو شغب وتقديم كافة الخدمات الطبية.

كما تواجدت الأجهزة الطبية على أحدث مستوى لتلبية احتياجات المواطنين الذين نظموا المسيرة للتضامن مع دولة فلسطين وما يحدث بها من أحداث مخالفة للإنسانية.

وأكد أحمد السيد، مسعف بالدقهلية لـ«الوطن»: نحن متواجدون هنا لخدمة المواطنون وفي حال وقوع أي مشكلة صحية لأي مواطن نتيجة الزحام الكثيف قد ينخفض ضغط الدم لأحد المواطنين أو يشعر أحده بالدوران نتدخل فورا لعلاجه، وتقديم كل الإجراءات الطبية للمواطن حتى يعود إلى وضعه الصحي أفضل مما كان، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية كما توجد أحدث الأجهزة الطبية للحفاظ على سلامة وصحة المواطن.

مديرية أمن الدقهلية تدفع سيارات الشرطة لتأمين المواطنين

كما دفعت مديرية أمن الدقهلية بسيارات الشرطة والمرور تجوب شوارع المنصورة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين نتيجة الزحام الكثيف أثناء المسيرة التي نظمها المواطنين لدعم القضية الفلسطينية.