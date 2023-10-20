استشهاد طفلين برام الله ونابلس والاحتلال الإسرائيلي يحتجز شابا مصابا ببيت لحم

أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتونيا، غربي رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة، أن الطفل صهيب إياد الصوص، البالغ من العمر 15 عاما، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت قرب سجن عوفر، في بلدة بيتونيا.

ونقل الطفل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت في إنقاذ حياته.

استشهاد طفل بنابلس

كما أعلنت مصادر طبية، استشهاد طفل، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقالت المصادر، إن الطفل عدي فواز منصور يبلغ من العمر 17 عاما من قرية كفر قليل جنوب نابلس، أصيب برصاصة إصابة في البطن وجرى نقله للمستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بجروحه.

إصابة شاب برصاص الاحتلال

وفي سياق متصل أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال عبد الحليم جعافرة مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ببيت لحم إن الشاب أصيب برصاص حي في الفخذ، نقل إثرها إلى إحدى المستشفيات، لافتًا إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا الشاب المصاب قرابة 20 دقيقة قبل السماح لطاقم الجمعية بإسعافه.

واندلعت المواجهات في منطقة أم ركبة جنوب الخضر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة الشاب.