استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل، وبنايات، وشقق سكنية في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

قصف عدد من البنايات على سكانها في غزة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 4 مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بناية سكنية تعود لعائلة أبو شريعة، لحظة خروج المواطنين بعد أداء الصلاة في المصلى الواقع في الطابق السفلي فيها، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستشهد 12 مواطنا، وإصابة عدد آخر، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى وذلك بعد قصفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح.

وانتشلت الطواقم الطبية، وطواقم الإنقاذ 18 جثمانا من تحت ركام منزل يعود لعائلة حسونة في رفح جنوب القطاع، كانت الطائرات الإسرائيلية دمرته في ساعات الفجر الأولى.

استمرار الغارات الإسرائيلية

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي، ووصل عدد الشهداء لـ في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.

واستهدفت الغارات الاسرائيلية في مجملها أبراجا سكنية في منطقة أبراج الزهراء السكنية جنوب غزة، ودمرت نحو 40 برجا، تؤوي بداخلها نحو 6 آلاف مواطن، أصبحوا مشردين في الشوارع، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد أن دمرت نحو 20 منزلا وبناية سكنية فيه.