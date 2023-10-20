فرص عمل بمحافظة الجيزة.. المميزات والشروط

أعلنت محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل شاغرة بشركة ناسيتا لخدمات اللوجيستك، موضحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن فرص العمل هي سائقين رخصة درجة ثانية والثالثة.

وعن شروط التقدم لفرص العمل، قالت المحافظة، تتمثل في أن يكون سن المتقدم من 23 – 45 والمؤهل بداية من دبلوم.

وعن تفاصيل العمل، أوضحت محافظة الجيزة، أن العمل يكون 8 ساعات، وبه العديد من المميزات أولها تأمين طبي خاص واجتماعي ثانياً زيادة سنوية وبدل انتقال.

ونوهت المحافظة، إلى أن التقديم متاح يومياً بداية من يوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري وحتى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 2 عصرا.