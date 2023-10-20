استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس كتب: منتصر سليمان 07:34 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023 نابلس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي نابلس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بطريركية أنطاكية للسريان الأرثوذكس تدين الاعتداء على غزة: ضد القيم السماوية ملك البحرين: نشكر مصر والرئيس السيسي على جهود وقف الحرب على غزة دور الدبلوماسية المصرية في دعم فلسطين.. تحويل موقف دول غربية نحو مساندة غزة رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى غزة إيصال إمدادات وصلات المياه لأحياء جديدة من خان يونس في قطاع غزة نابلس فلسطين غزة حصار غزة بقلم منتصر سليمان