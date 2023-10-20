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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس

كتب:

منتصر سليمان
07:34 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
نابلس

نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي نابلس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

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