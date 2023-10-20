استقرار أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 20-10-2023، في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات اليومية، إذ سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.02 جنيه للشراء، و37.56 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر، وتستعرض «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.18 جنيه للشراء، وسجل 37.47 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.18 جنيه للشراء، وسجل 37.52 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.37 جنيه للشراء، وسجل 37.54 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك «Cib»

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.30 جنيه للشراء، وسجل 37.60 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.30 جنيه للشراء، وسجل 37.60 جنيه للبيع بحسب بنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني 37.46 جنيه للشراء، وسجل 37.60 جنيه للبيع، بحسب مصرف أبوظبي الإسلامي.