توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. العظمى بالقاهرة تصل إلى 30

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، بينما في المساء يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود تغير في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تقل فرص تساقط الأمطار وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، فضلاً عن سكون نشاط الرياح.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 21-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 22-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 23-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.