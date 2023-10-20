إطلاق أسماء المشروعات القومية على فصول مدرسة 6 أكتوبر بالمنيا

أطلقت إدارة مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية في مدينة المنيا أسماء المشروعات القومية العملاقة التي جرى تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية على الفصول الدراسية، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تعريف التلاميذ بجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وإبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

يأتي هذا النشاط ضمن مبادرة «وطني» التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة بالإدارة التعليمية في مركز المنيا، برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وإشراف الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية.

زيادة وعي طلاب المدارس بالمشروعات القومية

وأوضحت نجلاء الكاشف، مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المنيا التعليمية ومنسق عام مبادرة «وطني»، أن هدف المبادرة هو زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية، وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالتحديات التي تواجه البلاد والبيئة المحيطة بهم، كما تسعى المبادرة إلى تطوير مهارات الطلاب وخبراتهم، وتعزيز مواقفهم ودوافعهم والالتزامات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة.

تم تسمية الفصول الدراسية في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية باسم المشروعات القومية التالية: العاصمة الإدارية الجديدة، قناة السويس الجديدة، الطريق الدائري، الأسمرات، البرج الأيقوني، الجمهورية الجديدة، حقل ظهر، مدينة العلمين الجديدة، شرق العوينات، القطار الكهربائي السريع.

المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير البلاد

وتواصل مدارس إدارة المنيا التعليمية تنفيذ أنشطة مختلفة ضمن فعاليات مبادرة «وطني» داخل مدارسها، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير البلاد، وتتلخص رؤية المبادرة في تحقيق إنجازات مستمرة وتحقيق الطموحات المستقبلية.