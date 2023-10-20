الآلاف يشاركون بمظاهرات اليوم لدعم فلسطين في السويس.. القدس عربية

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس شهدتها بلد الغريب، حيث احتشد الالاف بميدان إسماعيل ياسين مرددين هتافات «السويس بتقولها قوية القدس عربية»، ولدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس بحضور القوي السياسية

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس، بدأت فور الانتهاء من صلاة الجمعة بتوافد المئات من أبناء السويس، لميدان إسماعيل ياسين بأول طريق بور توفيق وكورنيش السويس الجديد، رافعين أعلام مصر وإسرائيل ووصلت التجمعات إلى آلالاف من أبناء المدينة الباسلة بانضمام مختلف القوى السياسية والأحزاب والمهتمين بالشأن العام، وتجمع الكل على قلب رجل واحد لدعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس السيسي.

توقيت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس

وجاء توقيت انطلاق مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس، في الثانية بعد الظهر وبعد تجمع أبناء السويس بمختلف توجهاتهم السياسية والحزبية، لدعم الأشقاء في فلسطين مرددين هتافات معادية لإسرائيل، واستمرت المظاهرات التضامنية حتى بعد عصر الجمعة حضور نسائي كبير في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس.

وشهدت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس، حضور ملفت للمرأة السويسية، التي حضرت لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالمجازر والانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال، بالإضافة لحضور الأطفال الذين رفعوا العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري.

هتافات مظاهرات دعم فلسطين في السويس

ردد المشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة السويس، «من السويس بلد الصمود إحنا اللي هزمنا اليهود»، «يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني»، «السويس قالت كلتها إسرائيل تحت جزمتها»، «بالروح والدم نفديكي يا فلسطين»، و«الرئيس قالها يا سادة مصر دولة ذات سيادة».