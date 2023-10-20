المفكر العربي: «قمة القاهرة» قوة ردع ضد العدوان على غزة

قال الدكتور عبدالكريم الوزان، الأكاديمى والمفكر العربى، عميد كلية الإعلام فى جامعة مينيسوتا الأمريكية، إن قمة القاهرة للسلام تحمل أهمية كبيرة فى مواجهة العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، فى ظل التصاعد العنيف للأحداث فى المنطقة، لافتا إلى ضرورة خروج القمة بتوصيات ومواقف سياسية ودبلوماسية من شأنها توحيد الصف العربى تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وإيقاف التصعيد وآلة القتل فى قطاع غزة على وجه الخصوص.

وأضاف «الوزان»، لـ«الوطن»، أنه من الضرورى استغلال القمة لقطع خطوات واسعة فى حلحلة القضية «الفلسطينية - الإسرائيلية»، من خلال التلويح بإجراءات عربية موحدة وتوحيد الجهود الدبلوماسية، وإلى نص الحوار:

ما أهمية عقد قمة القاهرة للسلام فى مواجهة العدوان على «غزة»؟

- تنبع أهمية قمة القاهرة للسلام من أنها تأتى فى وقت عصيب تعتدى فيه قوات الاحتلال على الفلسطينيين العزل، ولا تفرّق بين طفل وامرأة، فضلاً عن عقد القمة فى أكبر دولة عربية لها ثقل سياسى واقتصادى واستراتيجى كبير، لمواجهة هذه الأزمات بشكل واضح ومباشر، ومن هنا نترقب أن تخرج القمة بقرارات حازمة وحاسمة فى مواجهة الاعتداءات الغاشمة ضد المدنيين.

وماذا عن الأهداف المتوقع تحقيقها خلال هذه القمة؟

- أتوقع تحقيق أهداف القمة، لأنها تحتوى على عوامل مهمة ربما لم تتوفر فى قمم سابقة، فهى أولاً تجمع الصف العربى وتوحده على اختلاف مواقفه تجاه قضايا ومشكلات أخرى، وثانياً تحقق تقديراً للشهداء فى غزة وفى فلسطين بشكل عام، علاوة على أن قمة القاهرة تمثل صمام أمان للعالم العربى، كما تمثل ردعاً قوياً عربياً، وإن كانت القرارات دبلوماسية، لكنها ستعنى أن العرب متوحدون وموجودون، وسيكون لتلك القمة خطوات قوية ورادعة ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

هل هناك خطوات دبلوماسية وسياسية يمكن اتخاذها لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين؟

- يمكن اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية، مثل الالتفاف حول قرارات قمة القاهرة، وثانياً توحيد الرؤى والجهود، وثالثاً اتخاذ موقف موحد، ورابعاً خلق رأى عام قوى، من خلال اتخاذ خطوات دبلوماسية تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرارات القمة ضرورة لتحقيق توصياتها بشكل أكثر فاعلية

هل هناك دور للمجتمع الدولى فى مواجهة القصف الإسرائيلى على غزة؟

- للأسف المجتمع الدولى سيكون دوره ضعيفاً، وهذا بسبب التحالفات والمصالح مع بعض الدول مثل الولايات المتحدة.

الدعم الدولى

يُعزَّز الدعم الدولى للقضية الفلسطينية من خلال القمة والنظر إليها بجدية والالتزام بقراراتها، وتوحيد الجهود الدبلوماسية وكل المساق العربى تجاه القضية. ويمكن استغلال القمة لتحقيق تقدم فى عملية السلام من خلال قوة القرارات والتلويح بإجراءات عربية موحدة، علاوة على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ ذلك.