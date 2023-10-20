«شردي»: 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت تواجدها في قمة القاهرة للسلام غدا

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن يوم غد سيشهد مشاركة واسعة في قمة القاهرة للسلام، وذلك لمناقشة خفض التصعيد الذي يحدث في قطاع غزة.

المؤتمر سيشهد مشاركة دول عديدة

وأضاف «شردي» خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المؤتمر سيشهد مشاركة دول عديدة مثل قطر وتركيا واليونان وفلسطين وسكرتير عام الأمم المتحدة والإمارات والبحرين والكويت والعراق والسعودية وإيطاليا وقبرص، إذ أعلنت 31 دولة عن مشاركتها في المؤتمر بالإضافة إلى 3 منظمات دولية.

وأوضح أنه وصل بالفعل إلى القاهرة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، كما أن ولي عهد الكويت سيصل غدًا إلى القاهرة، كما سيصل غدًا القائم بأعمال رئيس الحكومة الأسبانية، ورئيس قبرص.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيخرج للعالم في ظل الأحداث التي تحدث الآن في المنطقة، كما أنه سيكون أهم المؤتمرات تجاه القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة ومحاولة لاحتواء الموقف وحل الأزمة.