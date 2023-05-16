«صناع الحياة» بالحوار الوطني: تدريب المتطوعين يرفع كفاءتهم في العمل الأهلي

أكد أحمد موسى، عضو مؤسسة «صناع الحياة»، أن المؤسسة تعمل على حل المشكلات من خلال مشاركة الجمهور والاطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم، وذلك من خلال المتطوعين، لافتا إلى أنه لابد من انعقاد دائم لمثل هذه الجلسات على مختلف المستويات لمناقشة الموضوعات بشكل مستمر.

مبادرة «كتف في كتف»

وأوضح «موسى»، خلال مشاركته في جلسة مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية، ضمن المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني، المذاع على شاشة «إكسترا لايف»، أن المتطوعين المشاركين في مبادرة «كتف في كتف» في استاد القاهرة لم يتقاضوا أي شيء، وبعضهم جاء على نفقته الخاصة من أجل مساعدة الأهالي، لافتا إلى أن التحالف الوطني وفر فرصا للتطوع والتمكين.

برامج تدريبية ثابتة للمتطوعين

وأشار عضو المؤسسة إلى أن العمل في إطار التحالف الوطني والتعامل مع المؤسسات والجمعيات الأخرى جعل هناك قدرة على استخدام موارد أكبر وتغطية احتياجات أكثر، مطالبا ببرامج تدريبية ثابتة للمتطوعين تلبي احتياجاتهم وترفع قدراتهم على العمل المجتمعي.

ولفت إلى أن المتطوع يجب أن تكون لديه وظيفة ثابتة بجانب تطوعه، ونطالب بتشغيل المتطوعين في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية وحماية مياه النيل.