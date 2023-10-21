سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-10-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-10 -2023 في مصر، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98.8269 جنيه للشراء، و99.7736 جنيه للبيع بحسب البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.4405 جنيه للشراء، وسجل 99.7156 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي 99.6653 جنيه للشراء، و100.0115 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 98.7698 جنيه للشراء، 99.7446 جنيه للبيع، بحسب البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم، إلى 97.3042 جنيه للشراء، و100.0129 جنيه للبيع، بحسب بنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 96.427 جنيه للشراء، و100.036 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم، 98.0952 جنيه للشراء، و100.0129جنيه للبيع بحسب مصرف أبو ظبي الإسلامي.