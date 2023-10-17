سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 17-10-2023

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك استقراره، في ظل توقعات باستمرار استقرار الدينار الكويتي في البنوك المصرية حتى نهاية أكتوبر الجاري، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدینار الكویتي في البنك الاھلي المصري

ويسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في البنوك 98.84 جنيه للشراء و99.74 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

ويبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 99.74 جنيه بيعا و99.42 جنيه شراءً.

سعر الدینار الكویتي الیوم

كما وصل سعر الدينار الكويتي داخل اليوم في البنك المركزي المصري 99.66 جنيه للشراء و100 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیة المصري

فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 100.06 جنيه للبيع و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي الیوم في البنوك

وعن سعر الدینار الكویتي الیوم فى البنوك يبلغ 96.55 جنيها شراء و100.13 جنيه بيعا وذلك داخل بنك الإسكندرية.

سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي

وبالنسبة لسعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودى يسجل 100.04 جنيه للشراء و100.13 جنيه للبيع وذلك في بنك القاهرة.