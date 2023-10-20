وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات القاهرة التاريخية

ناقش الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجارية بمحافظة القاهرة، وشملت هذه المشروعات، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع ممشى أهل مصر القطاع الثاني، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية.

وتنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع محافظة القاهرة 3 مشروعات حالية لتطوير القاهرة، تشمل الآتي، وهذا بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

مشروع سور مجرى العيون

- يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة.

- يضم 1924 وحدة سكنية.

- يضم 18 وحدة تجارية ببعض العمارات.

- يحتوي على مول تجاري إداري ترفيهي.

- يضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة.

- يضم جراجا يسع 1355 سيارة.

- يضم مسرحا رئيسا مكشوفا أمام المول.

القطاع الثاني من ممشى أهلى مصر

- يقع على كورنيش النيل.

- يمتد بطول 3.2 كم.

- يشمل الجزء الجنوبي «كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر - كوبري أكتوبر إلى كوبري 15 مايو» والجزء الشمالي «كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل».

- يضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش.

- يضم 19 مبنى «مطعم عائم - 3 كافيتيريات - 63 محلا - 7 مبان ضخمة».

- يضن 9 مدرجات ومسرحين.

- يشمل أعمال تنسيق الموقع وتراسات ونوافير مياه.

مشروع تطوير حديقة الأزبكية

- يشمل تطوير «البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتيريا - المطعم - الأسوار».

- الحديقة تعد من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة.

- تم تنفيذها في القرن 19 في عهد الخديو إسماعيل.

- يتم تطويرها ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.