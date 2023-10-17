فنانة إسبانية تشارك في معرض حي القاهرة للفنون للترويج للأماكن التاريخية بمصر

تشارك المصورة الإسبانية مارتا سول في معرض «حوارات حول النسوية البيئية» الذي سيقام في قاعة هناجر بوسط البلد، على هامش معرض حي القاهرة الدولي للفنون، الذي يهدف للترويج للفن المعاصر في الأماكن التاريخية في مصر، مثل أهرامات الجيزة أو الأحياء التاريخية بالقاهرة، من خلال الأحداث التي تجمع بين الفنانين المصريين والفنانين الآخرين من دول العالم.

ووفق بيان أصدرته السفارة الإسبانية في القاهرة، فإن المعرض يطرح حوارًا بصريًا حول تحول الطبيعة واحترام البيئة، مشيرًا إلى أن مشروع مارتا سول يهدف إلى إبراز أعمال الفنانين الإسبان، وخاصة الفن النسائي الإسباني.

ورش عمل في القاهرة والإسكندرية

وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم ورشتي عمل في القاهرة والإسكندرية لمساعدة المصورين الجدد في بناء ملفاتهم وتعريفهم بعالم التصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

يشار إلى أن الفنانة الإسبانية مارتا سول شاركت في مشاريع فنية ومعارض فردية وجماعية في جميع أنحاء إسبانيا وأجزاء مختلفة من العالم (الصين، إيطاليا، المملكة المتحدة، غواتيمالا، الولايات المتحدة، البرتغال، بولندا، وغيرها)، تركز في عملها الفني على التأملات البصرية حول التفاعل بين الموضوعات الثقافية، مثل جماليات الذات (المظاهر)، والعواطف (وعلاقتها بالقيم) والسلوكيات الاجتماعية.

مناقشة موضوعات الهجرة والنزعة الاستهلاكية

وأتاح لها التصوير الفوتوغرافي تصميم أعمال تناقش الصور النمطية الحالية حول مواضيع مثل الهجرة أو النزعة الاستهلاكية أو الحب الرومانسي، غالبًا ما تتضمن صورها شخصيات مصورة على خلفيات ذات سرد اجتماعي معين، فضلا عن اللعب على مظهر هذه الشخصيات، على سبيل المثال (جماليات الحياة الناجحة) للتفكير في قضايا مثل تحقيق الإرادات أو التعبير عن الرغبات غير المشبعة في المجتمع الاستهلاكي.