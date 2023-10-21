حجاب وشال وهدية للمخطوبين.. إقبال كثيف على منتجات تحمل شعار فلسطين بالمحافظات

يدعم المصريون القضية الفلسطينية بشتى الطرق، ما بين مسيرات وتغيير لصور بروفايلاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، ودعوات ومنشورات تندد بالاحتلال الإسرائيلي، فالجميع يحمل القضية في قلبه ويبحث عن مظاهر الدعم المناسبة له.

ومن مشاهد الدعم انتشار المنتجات التي تحمل العلم الفلسطيني وخريطة فلسطين ما بين وشاح وشال وحجاب وسلسلة وتيشيرت وميدالية وكوفية، جميعها تحمل علامات فلسطينية، فيستابقون لاقتنائها وارتدائها إعلانًا لدعم دولة فلسطين الشقيقة.

رواج الكوفية الفلسطينية والحجاب

وقالت «وردة محمد» صاحبة محل مستلزمات محجبات لـ«الوطن»، إن الوشاح الفلسطيني أصبح أكثر المنتجات شراء منذ تجدد الصراع، موضحة أنها باعت أكثر من مليون قطعة من «الشال» الذي يبدأ سعره من 40 جنيها، بينما تصل بعض الأنواع إلى 100 جنيه، بينما يطلب البعض الحصول على الكوفية المصنوعة بفلسطين وعليها شعار «صنع بفلسطين»، لكي يشعروا بأنهم بجانب الأشقاء، فيما استحدث هذا الأسبوع الحجاب الذي يبدأ سعره 100 جنيه.

تشغيل خطوط لصناعة سلسلة فلسطين

وأضاف «منى علي»، صاحبة شركة تجارية أن الأسبوع الأخير شهد منتجات حديثة تحمل علم فلسطين وعبارات تأييد منها الحجاب وسلسلة بها العلم وخريطة فلسطين، لتطلب محلات التجزئة بمختلف المحافظات كميات كبيرة، ما دفع ورش صناعة السلاسل لتشغيل خط إنتاج كامل لسلسلة فلسطين، والتي يبدأ سعرها من 30 جنيها، حيث يحرص الجميع على بيعها بهامش ربح بسيط حتى يستطيع الجميع شرائها.

الشال الفسطيني هدية رائجة

بينما قال «وحيد عمران»، إنه يقتني الكوفية الفلسطينية منذ سنوات ولكن حرص هذا الأسبوع على شراء العديد منها وأهداه لأصدقائه إذ أصبحت هدية رائجة ومطلوبة.

وحصلت «أسماء أشرف» على سلسلة وكوفية للمشاركة بمسيرات دعم القضية الفلسطينية، لتشعر بأنها تساند بما تستطيع.

صندوق المقاومة للمرتبطين

وأكد «محمد علي»، صاحب محل هدايا أن ما أطلق عليه صندوق المقاومة أصبح يلقى رواجًا خلال ساعات ويتبادله الجميع أصدقاء ومخطوبين شباب وفتيات ويضم سلسلة وعلم وحجاب أو شال أو كوفية، وفقا لصاحب الهدية فضلًا عن الميدالة مع عبارات «الأقصى لنا، أريده صاحب قضية، القدس وأنت قضيتي»، كما يطلب الكثرين السلسلة التوأم للمرتبطين عليها علم فلسطين وأسمائهم.

مسيرات دعم للقضية الفلسطينية

وشهدت الساعات الماضية تفاقمًا للصراع عقب استهداف أهداف مدنية بقطاع غزة وقصف العدو الصهيوني لمستشفى المعمداني واستشهاد مئات من الفلسطينيين، ما يعد جريمة حرب ليخرج ملايين المصريين بمختلف المحافظات بمسيرات دعم للقضية الفلسطينية.