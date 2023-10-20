رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قمة القاهرة للسلام
00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«القاهرة الإخبارية»: اندلاع النيران في عسقلان جراء إطلاق صواريخ من غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:06 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
عسقلان

عسقلان

اندلعت النيران في مستوطنة عسقلان، جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجل، لافتةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5500 مبنى تضم 14200 وحدة سكنية.

إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفي القدس

وفى سياق متصل، أكد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، لقناة « القاهرة الإخبارية» بتلقي الجمعية إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفي القدس فى غزة وقد نتعرض لاستهداف من الاحتلال، كما أن إخلاء المستشفيات فى قطاع غزة عملية مستحيلة لارتفاع أعداد المصابين والنازحين.

 

اقرأ المزيد:

مبادرة من أطباء مصريين لدعم غزة.. جروب «واتساب» لاستقبال الاستشارات الطبية

الصحة العالمية: 120 ألف شخص يعانون أمراضا نفسية في قطاع غزة جراء الحرب

مع قرب فتح معبر رفح.. تعرف على طرق التبرع لأهل غزة بالدم والأموال

«الشباب المصري»: نقود حملة دولية لإنقاذ المدنيين في غزة من كارثة جديدة

الأمم المتحدة: نفاد المواد الغذائية بالمحال وتوقف المخابز عن العمل في غزة
بقلم منتصر سليمان