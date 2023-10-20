«القاهرة الإخبارية»: اندلاع النيران في عسقلان جراء إطلاق صواريخ من غزة

اندلعت النيران في مستوطنة عسقلان، جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجل، لافتةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5500 مبنى تضم 14200 وحدة سكنية.

إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفي القدس

وفى سياق متصل، أكد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، لقناة « القاهرة الإخبارية» بتلقي الجمعية إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفي القدس فى غزة وقد نتعرض لاستهداف من الاحتلال، كما أن إخلاء المستشفيات فى قطاع غزة عملية مستحيلة لارتفاع أعداد المصابين والنازحين.