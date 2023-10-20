مبادرة من أطباء مصريين لدعم غزة.. جروب «واتساب» لاستقبال الاستشارات الطبية

بينما يستمر الهجوم الإسرائيلي على غزة بلا هوادة، ومواصلة عدوانه الغاشم على المدنيين والعُزل في غزة مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي، دخل الشعب الفلسطيني يومهم الرابع عشر من الحرب والحصار منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، وباتت المرافق الصحية في القطاع تواجه الانهيار بسبب كثرة الجرحى والحالات الحرجة مع ضعف الإمكانيات.

جروب واتساب لمساعدة أطباء غزة

ومع وصول مستشفيات قطاع غزة إلى حافة الانهيار، وتزايد الضغط على الأطباء، تبنّى بعض الأطباء المصريين مباردة تهدف إلى دعم ومساندة أشقائنا في غزة عن طريق مجموعة على واتساب، جرى إنشائها بواسطة الطبيب المصري محمود مُنجي، الذي يدرس في عامه الأخير بكلية الطب جامعة الإسكندرية يضم عددا من الأساتذة والاستشاريين من كليات الطب المصرية في جميع التخصصات يقدمون الاستشارات الطبية الطارئة على مدار الساعة.

وكان الطبيب المعتصم بالله مجدي أحد المشاركين بالمبادرة، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة X، تفاصيل إنشاء مجموعة على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، إذ هداهم تفكيرهم إلى تقديم المساعدات من خلال «واتساب» نظرًا لضعف شبكة الإنترنت بقطاع غزة، خاصة وأنّ تطبيق واتساب عادة ما يحتاج إلى إشارة إنترنت ضعيفة، فـ بالتالي بات هو الوسيلة المناسبة للتواصل بشكل أسرع مع أطباء غزة.

وتتضمن المجموعة بعض أطباء من داخل غزة للتعاون المشترك بينهم وبين الأطباء المصريين بهدف بحث الحالات في ظل الظروف الصعبة، الأمر الذي يستدعي تدخلات مختلفة عن المألوف في طرق العلاج بسبب نقص الموارد، ولا تزال هذه المجموعة تستقطب المزيد من الأطباء المتواجدين داخل غزة حاليًا لزيادة التعاون.

مساء الخير

نظرا للضغط المتزايد علي الاطباء في قطاع غزه , وضعف شبكة الانترنت , تم اختيار تطبيق واتساب (يحتاج اشاره انترنت ضعيفه)



تم عمل جروب واتساب موجود فيه اساتذه واستشاريين من كليات الطب المصريه في جميع التخصصات , مستعدين لتقديم الاستشارات الطبيه الطارئه علي مدار الساعه .… pic.twitter.com/8fRQ4EVWe9 — المعتصم بالله ???? (@MoatAwesome_) October 19, 2023

وتواصلت «الوطن» مع أحد المشاركين في المبادرة الذي يقول في حديثه: «لو كنت فلسطيني داخل قطاع غزة ومحتاج مساعدة طبية طارئة ادخل الجروب واطلب ده، وإن شاء الله أمورك تبقى بخير في أسرع وقت بالتعاون المشترك بين الأساتذة أطبائنا في مصر والأطباء المحترمين الموجودين في ميدان الحرب».

وبحسب المنشور الذي شاركه «المعتصم بالله» عبر حسابه، فإنّ شروط الانضمام للجروب متقصرة على أهل غزه فقط نظرًا لسعة المجموعة على واتساب التي تستوعب عددًا محدودًا، وفي حال زيادة العدد المسموح به سيعمل الأطباء المصريين على إنشاء نسخ أخرى من المجموعة، مُضيفًا: «لو أنت طبيب في غزة هتبعتلي مسدج في تويتر هنا أو استعين بصديق لو الإنترنت مش سامح أنك تفتح تويتر يبلغني».

الحديث عن القضية الفلسطينية بـ9 لغات مختلفة

وكان «المعتصم بالله» كغيره من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حملوا على عاتقهم الحديث عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع أحداث «طوفان الأقصى»، إذ حرص خلال الأيام القليلة الماضي نشر مجموعة من التدوينات باللغة الإنجليزية عبر حسابه الشخصي، تتناول تاريخ القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الأحداث الأخيرة التي بدأت قبل نحو 14 يومًا، وعلق عليها قائلًا: «هذه التغريدة موجهة لمستخدمي تويتر غير العرب، إذا كنت لا تعرف الحقيقة كاملة فإليك ملخص تاريخي بسيط لتوضيح الأمور لك».

وبمجهود فردي تمامًا وبمساعدة بعض الأصدقاء الذين يتحدثون لغات غير العربية، حرص المعتصم بالله مجدي على ترجمة هذه التدوينات إلى نحو 9 لغات أجنبية أخرى هم: الصينية والهندية والكورية واليابانية والفرنساوية والإسبانية والإيطالية والألمانية والأردية.