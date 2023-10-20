«الشباب المصري»: نقود حملة دولية لإنقاذ المدنيين في غزة من كارثة جديدة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يقود حملة دولية على مستوى العالم للتنسيق مع المنظمات الأممية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل العاجل نحو سرعة إنقاذ المدنيين في قطاع غزة من كارثة جديدة يتوقع حدوثها خلال الساعات الماضية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تهديد بقصف مستشفى القدس بمدينة غزة

وأضاف «ممدوح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكارثة تكمن في تلقي الهلال الأحمر الفلسطيني تهديدا من قبل سلطان الاحتلال بقصف مستشفى القدس بمدينة غزة، إذ طالبت قوات الاحتلال، الفلسطنيين بإخلاء فوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكانا آمنا وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كما نوه «ممدوح» بأنه في ظل الصمت العالمي وعدم التحرك من قِبل المجتمع الدولي فمن الممكن أن تحدث مجزرة جديدة في قطاع غزة كالتالي حدثت في المستشفى المعمداني منذ الأيام الماضية.

واختتم حديثه أنه من الوارد أن تدخل بعض من المساعدات المخصصة للفلسطنيين اليوم، إذ بدأ الاستعداد لادخال المساعدات الطبية وتفريغ بعض الشاحنات من الأدوية لإدخالها مجمعة إلى قطاع غزة لانقاذ الحرجى والمصابيين من أهالينا في غزة.