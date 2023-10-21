أدعية لأهل فلسطين في الأوقات العصيبة.. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم

يرغب الوطن العربي والعالم الإسلامي أجمع في دعم ومساندة أهالي فلسطين بعد اقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ردًا على عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية.

كيف يمكن دعم ومساندة أهل غزة في الأوقات العصيبة؟

تعد مساندة ودعم القضية الفلسطينية أمرا ضروريا، في ظل تلك الظروف الراهنة التي يعيشها العالم أجمع، إذ يجد البعض نفسه مكتوف الأيدي غير قادر على تقديم المساعدة بأي طريقة، فيمكن الاستعانة بعدد من الصيغ بخصوص دعاء لأهل غزة، إذ لا توجد صيغة محددة لدعاء بنية نصرة أهالي غزة، بحسب ما أشار إليه الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، في حديث سابق لـ«الوطن».

أدعية لأهل فلسطين

- اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.

- اللهمَّ اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل.

- اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهله في سلام واستقرار.

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها لأهل غزة «اللهم إنّا نعوذ بك من العجز والقهر، اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم، اللهم اجعل لأهل غزة العزة والنصرة والغلبة والهيبة».

- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

- اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفو عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.