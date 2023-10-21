رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: قمة القاهرة للسلام تؤكد أن مصر عادت لمكانتها

أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

حزب الأحرار الإشتراكيين

وقال طارق درويش في تصريحات لـ«الوطن» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل بسياسة في غاية الذكاء منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى في 6 أكتوبر وحتى الآن، وأظهر مدى قوة مصر خلال لقاءاته واتصالاته المكثفة في مختلف دول العالم المتصلة بالأمر.

درويش: مصر عادت لمكانتها من جديد

وتطرق رئيس الأحرار الاشتراكيين للحديث عن قمة القاهرة للسلام المنتظر انطلاقها خلال الساعات المقبلة، واستجابة دول العالم لحضور القمة يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الماضية أن يضع مصر في مكانتها المستحقة بين دول العالم وأن مصر عادت لمكانتها من جديد.

وحول المشرع الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، قال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «المشروع بات محكومًا عليه بالفشل المحتوم منذ اقتراحه كونه يتعدى على حدود الدول ويلقي بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عرض الحائط».