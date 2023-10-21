توقعات بانهيار القبة الحديدية الإسرائيلية.. لن تصمد في حال اتساع رقعة الحرب

انتشرت بعض التقارير الغربية، التي تشكك في قدرة منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، التي تُوصف بـ«حصن إسرائيل الدفاعي»، على الصمود في حال ارتفاع وتيرة النزاعات واتساع صراع غزة، وتحوله إلى نزاع إقليمي مع أطراف أخرى.

وأشارت التقارير الغربية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرج، إلى توقعاتها بدخول أطراف أخرى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مثل حزب الله في دولتي لبنان والعراق، ودول إقليمية أخرى خاصة بعد استمرار إسرائيل في انتهاكاتها ضد غزة.

وقالت الوكالة، إن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية قد لا تتحمل الضربات الصاروخية في حال اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط ودخول أطراف الحرب.

إعادة منظومتي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة التأجير التمويلي

وساهم في انتشار وزيادة تلك التوقعات، عزم الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز»، إعادة منظومتي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة التأجير التمويلي، وفي أعقاب إرسال واشنطن دفعة ذخيرة إلى إسرائيل، بينها صواريخ للقبة الحديدية.

وفي هذا الصدد يخشى مسؤولون أمريكيون من احتمال إطلاق حزب الله صواريخ دقيقة على المدن الإسرائيلية، ردا على العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة، وفق الوكالة لافتة إلى أن نسبة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ انخفضت من 90 إلى نحو 80 في المائة ما يعني سقوط المزيد من الصواريخ على المدن الإسرائيلية في حال تكثيف الهجمات من قبل حماس أو جماعات أخرى.

انهيار القبة الحديدية محتمل مع وصول مخزونات حماس من الصواريخ

وأشار مسؤولون غربيون إلى أن انهيار القبة الحديدية محتمل مع وصول مخزونات حماس من الصواريخ بنحو 100 ألف صاروخ، أطلطقت منها 3 آلاف صاروخ في الـ20 دقيقة الأولى من هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر ما يشكل احتمالية لحدوث ذلك مستقبلا وزيادة مخاطره، حيث أن المجتمع الإسرائيلي يدرك أن الحرب مع حزب الله لن تكون مثل الحرب حماس، حيث إذا دخل حزب الله في النزاع، فإن خطر إرهاق دفاعات القبة الحديدية سيزداد.

وفي إطار مواجهة ذلك ومنعه، تدرس واشنطن في الوقت الحالي، زيادة الدعم العسكري والإمدادات لإسرائيل، حيث أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن بلاده ستقدم لإسرائيل كل ما تحتاج إليه بما في ذلك صواريخ لمنظومة القبة الحديدية، بحسب ما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.