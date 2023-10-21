كيف تحصل على شقة بمشروع «جنة» في المنصورة الجديدة؟.. حجز فوري

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 288 وحدة سكنية، ضمن مشروع جنة في مدينة المنصورة الجديدة، متاحة للحجز الفوري في الفترة من الأحد 15 أكتوبر حتى 14 نوفمبر، من خلال جهاز المدينة المختص.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، شروط وإجراءات الطرح والتخصيص للوحدات السكنية المتاحة للحجز الفوري، وفقا لكراسة الشروط المعلن عنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أولا: شروط الطرح

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما عند التقديم، وأن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.

- يجوز التخصيص لشخصبصفته وليا على قاصر.

- وفي حالة تقدم أكثر من عمل على وحدة سكنية يجرى إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

- شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وفقا للوحدات المعلن عنها بقيمة 500 جنيه.

ثانيا: إجراءات الطرح والتخصيص

يتلقى الجهاز طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفق به استمارة الحجز محدد بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط من تاريخ الإعلان بالجهاز عن الطرح لمدة شهر من 15 أكتوبر حتى 14 نوفمبر، ويجرى إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مضاف إليه مصاريف دراسة الطلب بواقع 1000 جنيه طبقا لكراسة الشروط، وقيام العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفق بها إيصال سداد جدية الحجز، على أن تكون الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.