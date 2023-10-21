أفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، بطرح 288 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة في مدينة المنصورة الجديدة، متاحة للحجز الفوري، من قبل جهاز تنمية المدينة، في الفترة من 15 أكتوبر لـ 14 نوفمبر.

ونرصد في السطور التالية، الشروط المالية لحجز وحدة سكنية بمشروع جنة في المنصورة الجديدة، وفقا لكراسسة الشروط المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحصلت «الوطن» على نسخة منها.

الشروط المالية لأسعار الوحدات بمشروع جنة في المنصورة الجديدة

- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع وهذا بحسب نسب التميز لكل وحدة.

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية «عدد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه».

- سداد مقدم حجز 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجنالي ثمن الوحدة وخلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص.

- سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

- يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية لما يتم سداده نهاية العام.

- سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقى ثمن الوحدة «سداد معجل» يتم اعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت الطرح.

- باقي ثمن الوحدة يتم سداده علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات 7 سنوات أو 10 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة الي 2% + 0.5% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد.