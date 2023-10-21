مؤتمر للنقابات المهنية بـ«الصحفيين» اليوم لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، اجتماعا مع ممثلي النقابات المهنيه في تمام الساعه 12 ظهرا، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، بحسب بيان صادر عن النقابة.

دعم صمود الشعب الفلسطيني

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنتها نقابة الصحفيين لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري.

القضية الفلسطينية

وكانت نقابة الصحفيين نظمت مؤتمرا مع السفير الفلسطيني في القاهرة، كما نظمت يوما تضامنيا مع القضية الفلسطينية شمل وقفة احتجاجية ومعرضا للكاريكاتير وأمسية فنية لأناشيد تدعم المقاومة، فضلا عن فتح باب التبرع بالدم وتفعيل حساب النقابة الخاص بالتبرع لفلسطين، إضافة إلى تدشين لجنة لتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني والتي أصدرت تقريرها الأول.

كما أصدرت عدد من النقابات المهنية بيانات تضامنية كالمهندسين والأطباء البيطريين، ونظمت وقفات احتجاجية مثل نقابة المحامين.