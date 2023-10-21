صرف مرتبات أكتوبر خلال أيام.. اعرف تفاصيل الزيادة الجديدة

تبدأ وزارة المالية رسميًا صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري الاثنين المقبل، حيث تكون المرتبات في ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على العلاوة الاسثتنائية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي المعروفة بعلاوة غلاء المعيشة.

موعد صرف مرتبات أكتوبر

وشرحت وزارة المالية تفاصيل زيادة الأجور المقرر صرفها في أكتوبر، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500، وكذا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بالنسبة للعاملين في الدولة.

جدول زيادة الأجور

وترصد السطور التالية، جدول زيادة مرتبات أكتوبر بعلاوة غلاء المعيشة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، كما يلي.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.

- يزيد الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6420 إلى 6720 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7490 إلى 7790 جنيها.