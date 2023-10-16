عاجل.. موعد صرف مرتبات أكتوبر بالزيادة جديدة.. اعرف هتقبض كام؟

يستعد العاملون بالدولة للحصول على مرتب شهر أكتوبر خلال 7 أيام، ولكن هذه المرة سيكون هناك زيادة واضحة في المرتبات، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويصل قدرها إلى 600 جنيه.

ووافق أمس مجلس النواب أمس الأحد خلال جلسته على زيادة في العلاوة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهو ما يعني وجود زيادة في مرتباتهم لشهر أكتوبر.

بعد رفع الحد الأنى للأجور.. اعرف مرتبك بعد زيادة العلاوة

وتستعرض «الوطن» الزيادة التي سيحصل عليها الموظفين في المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة.

- مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد زيادة الأجور 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- مرتب الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

- مرتب الدرجة الرابعة بعد علاوة غلاء المعيشة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- مرتب الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

قيمة الزيادة في مرتب أكتوبر

وسيتم صرف المرتبات لشهر أكتوبر مع الزيادة بقيمة 300 عن مرتب شهر سبتمبر، وذلك بعد رفع قيمة العلاوة الاستثنائية لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الهيئات الاقتصادية العامة.