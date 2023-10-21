«السياحة» تكشف شروط التقدم للحج: لا يوجد حد أقصى لعمر المتقدمين

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه يحق للمواطنين بداية من 25 عاما، تسجيل اسمه في جهة واحدة فقط من الجهات المنظمة للحج هذا العام، وهي وزارتي «السياحة والآثار، والتضامن»، لافتا إلى أنّه لا يوجد حد أقصى لسن المتقدمين للحج هذا العام.

وأوضح الغمري لـ«الوطن»، شروط عدّة يجب توافرها في الحاج، وهي أن يكون بصحة جيدة وألا يعاني من أي أمراض مزمنة تحول دون سفره لأداء مناسك الحج، وفق تعليمات وزارة الصحة، وهي «تَليف الرئة، والفشل الكلوي» الذي يخضع المريض خلاله لجلسات الغسيل الكلوي، والأمراض النفسية وألزهايمر، والسمنة المفرطة المرضية، والحالات المُتقدمة من أصحاب أمراض «القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكبدي، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل».

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ التعليمات سيتم تطبيقها على جميع المتقدمين للحج هذا العام باختلاف الجهة المنظمة له، مشددا على أنّه لن يتم السماح بتقدم المواطنين إلا لجهة واحدة من الجهات الـ3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج.