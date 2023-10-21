حالة الطقس الآن.. أمطار ورياح نشطة رغم ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الآن، حيث يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 29 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار ونشاط الرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد أنّ هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 29 - 21

العاصمة الإدارية 29 - 21

أكتوبر 30 - 20

بنها 29 - 21

دمنهور 28 - 21

وادي النطرون 29 - 21

كفر الشيخ 28 - 21

المنصورة 29 - 21

الزقازيق 30 - 22

شبين الكوم 29 - 21

طنطا 28 - 20

دمياط 28 - 21

بورسعيد 28 - 21

الإسماعيلية 30 - 20

السويس 30 - 21

العريش 28 - 20

رفح 28 - 20

رأس سدر 30 - 20

نخل 28 - 14

كاترين 26 - 12

الطور 29 - 21

طابا 30 - 21

شرم الشيخ 32 - 23

الإسكندرية 28 - 20

العلمين 29 - 19

مطروح 28 - 18

السلوم 29 - 17

سيوة 30 - 17

رأس غارب 32 - 22

الغردقة 33 - 25

سفاجا 33 - 22

مرسى علم 33 - 24

شلاتين 33 - 23

حلايب 30 - 24

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 31 - 24

الفيوم 31 - 18

بني سويف 31 - 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 - 17

سوهاج 33 - 18

قنا 34 - 19

الأقصر 35 - 19

أسوان 35 - 21

الوادي الجديد 34 - 16

أبو سمبل 36 - 21