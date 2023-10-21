«الأرصاد»: أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر بدأت تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، ما يجعلنا نشعر بارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة عن الأيام الماضية، بمعدل يصل إلى درجتين.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «خلال فترة النهار نشعر بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء».

أجواء معتدلة تماما

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالعامة للأرصاد الجوية: «الأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء حارة على جنوب الصعيد في فترة النهار، وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي».

أجواء مائلة للبرودة ليلا

وأشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس وبداية فترات الليل يحدث انخفاضا تدريجيا في قيم الحرارة يكون ملموسا ومحسوسا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وفترة الفجر وفترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلا في معظم المحافظات الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد.