محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديمية النخيل لتوفير كوادر مدربة من النخالين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور أشرف سامي مدير الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس سامي حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري، وذلك لبحث التعاون في مجال تطوير معايير الجودة والاشتراطات اللازمة للتوسع في تصدير محصول التمور.

التوسع في تسويق منتجات التمور بالأسواق العالمية

وأكد محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء حرص المحافظة على توسيع نطاق تسويق منتجات تمور المحافظة بالأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبي، والاستفادة من القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع بدلاً من تصدير المنتج خام، وتنفيذ برامج تدريب متكاملة لمزارعي ومنتجي التمور تشمل كافة مراحل الزراعة والتصنيع، لتسجيل ومطابقة منتجات تمور المحافظة وفقًا للاشتراطات الغذائية العالمية.

إطلاق أكاديمية مهندسي النخيل في الوادي الجديد

كما تناول اللقاء التنسيق لإطلاق أكاديمية مهندسي النخيل والتي تم الإعلان عن إنشائها بالتعاون مع المجلس التصديري، كأحد نتائج الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، لتوفير كوادر فنية مدربة من النخالين والمهندسين في مجال زراعة النخيل.