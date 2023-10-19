مراسل «إكسترا نيوز»: وصول طائرة روسية تحمل 27 طن مساعدات لقطاع غزة

قال إبراهيم عزت مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن مطار العريش ما زال يستقبل عددا كبيرا من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية للأهالي في قطاع غزة، إذ جرى فتح المطار أبوابه منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب قبل أيام معدودة، إذ أعلنت وزارة الخارجية، أن المطار سيكون مفتوحًا لكل المساعدات الإغاثية لإستقبال الطائرات.

قطاع غزة

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز»: في هذه اللحظات إحدى الطائرات الكبرى جاءت من روسيا طبقًا لتعليمات الرئيس الروسي لإغاثة ومساعدة الشعب فى قطاع غزة، والطائرة تابعة لوزارة الطوارىء الروسية وأقلعت من إحدى المطارات القريبة من مدينة موسكو ووصلت قبل دقائق الى مطار العريش.

وتابع: «الهلال الأحمر المصري يفرغ محتويات الطائرة استعدادًا للخطوات التي تليها، إذ يجري تخزين هذه المواد في المخازن المخصصة داخل مطار العريش والمخازن التي جرى إعدادها من السلطات المصرية التي تسع كل المساعدات الإغاثية، حيث تحوي 27 طنا من المواد الغذائية من دقيق وأرز وسكر والمكرونة، بإجمالي حمولة 27 طنا».