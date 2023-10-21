«المنشاوي»: الجامعة التكنولوجية بأسيوط إضافة لمنظومة التعليم العالي في الصعيد

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، رافقه الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجمال كمال أمين عام الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة.

البرامج التعليمية

وخلال الجولة التفقدية، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بجاهزية جامعة أسيوط التكنولوجية، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، فضلاً عن البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، ومواكبتها للتطورات التقنية الحديثة.

تطوير منظومة التعليم

وأكد رئيس جامعة أسيوط ضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين جامعات إقليم الصعيد؛ لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، بما يعود بالنفع على الطلاب؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط التكنولوجية تعد إضافة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الصعيد.

ودعا الدكتور المنشاوي، جامعة أسيوط التكنولوجية، إلى الاندماج في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، وتضم سبعة محاور رئيسة هي «التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار، وريادة الأعمال»، مشيرًا إلى أن هناك زخماً تعليمياً في محافظة أسيوط يغطي أوجه التعليم المطلوبة في سوق العمل ‏بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، وكذلك يوجد الكثير من الاتفاقيات في إطار التحالف الإقليمي بين الجامعات في أسيوط والشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، حيث يتم ربط هذه الاتفاقيات بالأهداف الاستراتيجية للدولة و رؤية مصر 2030.

الجامعة التكنولوجية بأسيوط

وأوضح الدكتور جمال تاج، خلال الجولة، أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تابعة لوزارة التعليم العالي، وبدأت الدراسة بها العام الماضي؛ حيث تقبل خريجي الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والمعاهد، وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تشتمل على برامج تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، والأنظمة الكهربائية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات، كما تضم الجامعة؛ كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والتي تشتمل على: برامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا قطاع الأسنان، وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية.