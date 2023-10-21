ما الشروط الواجب توافرها في إعلان استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية؟

هناك عدد من الشروط لتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يجب توافرها في إعلان استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية 2024، نوضحها خلال السطور التالية:

شروط استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية

1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي تولت إجراء استطلاع الرأي.

2- يكون أسلوب إجراء الاستطلاع وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

3- طريقة جمع بيانات الاستطلاع.

4- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

5- تاريخ إجراء الاستطلاع.

6- نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع.

7- الأسئلة التي اشتمل عليها.

ضوابط نشر استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام

ويحظر على وسائل الإعلام في جميع الأحوال إذاعة أو نشر أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع «وفي انتخابات الرئاسة المدة 5 أيام» وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وهناك عدد من الضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة بالتمويل الذي يتلقاه المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية يكون 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.