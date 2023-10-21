«تعليم سوهاج»: تخصيص وقت في الحصص الدراسية لتعريف الطلاب بالقضية الفلسطينية

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وقتا بالحصص الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للتعريف بالقضية الفلسطينية، عقب تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب وقوف الطلاب بمختلف مدارس محافظة سوهاج ومصر حدادا على أرواح شهداء فلسطين الشقيقة، ودعما للقضية الفلسطينية، فضلا عن الحديث عن الدعم الفلسطيني بطابور الصباح، تساءل الكثير من الأطفال عن القضية الفلسطينية.

تفاعل طلاب مدارس سوهاج بدعم فلسطين

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن القضية والتفاعل كان واضحا لدى طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية، بينما كان الكثير من الأسئلة من طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، فتم تخصيص جزء من حصة باليوم الدراسي اليوم للتعريف بالقضية الفلسطينية للأطفال الصغار.

دعم القضية الفلسطينية

وكشف وكيل تعليم سوهاج أن العديد من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية شاركوا في مسيرات دعم القضية الفلسطينية التي أقيمت في ميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج، فضلا عن وقوف طلاب 3 آلاف مدرسة حدادا على أرواح شهداء فلسطين الشقيقة.