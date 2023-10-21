عضو التنسيقية: لم نمارس يومنا بشكل طبيعي منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة

قالت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية تظل في قلوب المصريين، موضحة أنه منذ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمارس أحد يومه بشكل طبيعي، فالجميع تأثر بما يحدث.

أهمية الاصطفاف مع القيادة السياسية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»: «القيادة المصرية لها دور عظيم، إذ أكدت أن القضية الفلسطينية من أولوليات الدولة وستظل دائما جزء منا، وذلك على الرغم من كل الضغوط العالمية والمحلية وحساسية المرحلة الحالية»، مؤكدة أهمية الاصطفاف مع القيادة السياسية في هذا الوقت.

ملف الأمن القومي حساس للغاية

وأشارت أن موقف المصريين يقوي من موقفنا التصاعدي أمام العالم كله في ظل كل الضغوط التي نتعرض لها بسبب هذه القضية، مضيفة أنه يجب التأكد من صحة أي أخبار متداولة قبل نشرها لأن ملف الأمن القومي حساس للغاية، والوضع في الشارع المصري والعربي يصل قمته في الغضب والقهر والغليان، فمن الممكن أن يتسبب موقف غير مخطط أو محسوب في الكثير من المشكلات.