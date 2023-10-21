«صحة الغربية» تنظم حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

نظمت مديرية الصحة بالغربية، حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بمنطقة استاد طنطا، في إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

إنقاذ المصابين الفلسطينيين

من جانبه قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.

وقالت الدكتورة شيماء النجار، مسؤول بنك الدم بسمنود، ومسؤول الحملة، إن الحملة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين ليتبرعوا بالدم، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.

سعادة المتبرعين بالحملة

وعبر المتبرعون بالدم عن سعادتهم بالوقوف بجانب الإخوة الفلسطينيين، وأنه واجب عربي علينا جميعا مساعدتهم، موجهين الشكر للدولة والقيادة السياسية المصرية للوقوف بجانب الفلسطينيين، وخاصة في الأزمة الحالية، مطالبين الجميع التبرع بالدم لهم.