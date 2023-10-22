رؤساء جامعات: المقررات إلكترونية بالكامل ولا توجد كتب ورقية أو شيتات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام العمل بمختلف القطاعات للفصل الدراسي الأول 2023 في مختلف الكليات، وفقاً للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تحديث أكثر من 70% من المقررات الدراسية

وأوضحوا أنه جرى الانتهاء من تحديث وتحميل أكثر من 70% من المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، وأنه لا رجعة للكتاب الورقي في ظل التحول الرقمي، وتوجهات الدولة المصرية وقرارات الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

انتظام الدراسة في الكليات

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أعمال الدراسة منتظمة بمختلف الكليات، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت إلى أنّ المقرارات الإلكترونية بديل الكتب الجامعية، وأنه لا توجد أي مقرارات ورقية حاليًا، وكذلك الملازم أو شيتات الامتحانات، مؤكداً أنّ حقوق الملكية الفكرية جميعاً محفوظة لأعضاء هيئة التدريس والأمور بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة.

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المنصات التعليمية للكليات تعمل بكفاءة عالية دون رصد أي مشكلات، لافتًا إلى أنّ جميع المقرارات الدراسية والمناهج متاحة للطلاب من خلالها، لافتًا إلى أنه لا توجد أي كتب ورقية ولا رجعة لها، وذلك في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية.

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، لافتًا إلى أنّ الجامعة على وشك الانتهاء من تحميل كافة المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول عبر المنصات التعليمية.