رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بنها تحافظ على ترتيبها ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف «كيو إس»

كتب:

حسن صالح
01:26 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
جامعة بنها

جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها نتيجة تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2024، وأنه قد جاءت الجامعة بالمركز 101- 110 بين الجامعات العربية من بين 223 جامعة بـ18 دولة عربية، وبالمركز رقم 11 مع جامعة كفر الشيخ على الجامعات الحكومية الخاصة بمصر، من بين 36 جامعة مدرجة بالتصنيف.

معايير السمعة الأكاديمية 

وأشارت جامعة بنها، إلى أن تصنيف «كيو إس» البريطاني يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة التحاق الطلبة الدوليين، ونسبة حملة الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس، ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين، وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.

تقييم البرامج والخريجين

كما تتضح أهمية هذا التصنيف في تقييم البرامج والخريجين حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات والاعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي

 

اقرأ المزيد:

جامعة بنها تطلق قافلة طبية لطلاب المدارس في كفر عابد بمدينة طوخ

جامعة بنها تعلن توصيات مؤتمر الدراسات العليا للعلوم الإنسانية

جامعة بنها: الشباب أمل مصر ومستقبلها.. وأكتوبر أعظم الانتصارات

جامعة بنها تعلن موعد انطلاق هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

دورة في جامعة بنها لدعم مشروعات التكنولوجيا الحيوية.. رابط التسجيل

موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة بنها الأهلية

تفاصيل وشروط وظائف جامعة بنها الأهلية.. يومان على غلق باب التقديم

وظائف جامعة بنها الأهلية.. رابط ومواعيد التقديم والشروط المطلوبة

فتح باب التقديم لجوائز جامعة بنها لعام 2024.. اعرف الرابط والشروط

إعادة فتح باب التقديم لوظائف في جامعة بنها الأهلية.. رابط التسجيل