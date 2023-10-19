بنها تحافظ على ترتيبها ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف «كيو إس»

أعلنت جامعة بنها نتيجة تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2024، وأنه قد جاءت الجامعة بالمركز 101- 110 بين الجامعات العربية من بين 223 جامعة بـ18 دولة عربية، وبالمركز رقم 11 مع جامعة كفر الشيخ على الجامعات الحكومية الخاصة بمصر، من بين 36 جامعة مدرجة بالتصنيف.

معايير السمعة الأكاديمية

وأشارت جامعة بنها، إلى أن تصنيف «كيو إس» البريطاني يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة التحاق الطلبة الدوليين، ونسبة حملة الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس، ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين، وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.

تقييم البرامج والخريجين

كما تتضح أهمية هذا التصنيف في تقييم البرامج والخريجين حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات والاعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي